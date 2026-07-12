Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 19:07

МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, сообщили в пресс-службе ведомства в МАКСе. Груз включал продовольствие, укрытия, спецтехнику и предметы первой необходимости.

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Венесуэлу доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России, вместе с оборудованием и специалистами. Они будут помогать пострадавшим от землетрясения.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил в эфире телеканала VTV, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 4333 человек. Во временных лагерях разместили 18 437 жителей, без крова оставалось почти 18 тыс.

До этого мэр столицы Венесуэлы Каракаса Кармен Мелендес поблагодарила Россию за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную после разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Она сказала об этом во время передачи российской гумпомощи в культурно-спортивном комплексе «Гайана-Эссекибо».

МЧС
продукты питания
Мир
Венесуэла
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генсек ООН испугался новой войны между США и Ираном
Одно мировое событие встревожило генсека ООН
Стало известно, сколько людей погибло из-за наводнения в Бангладеш
Более миллиона жителей пострадали из-за наводнения в Бангладеш
США лишились ярого русофоба, перезагрузка скорой, смерть звезды: что дальше
В Энергодаре раскрыли, как повели себя БПЛА при эвакуации погибших
Неожиданная причина заставила реакторы французских АЭС «смолкнуть»
В Сибири на трассе загорелась цистерна с дизельным топливом
Американский журналист раскрыл детали ударов США по целям в Иране
Глава ФИФА рассказал, как часто общается с Трампом
Мизулина раскритиковала Минпросвещения из-за «мармеладных фекалий»
Интенсивные дожди, заморозки и первый снег: погода в Москве в октябре
Оперштаб раскрыл последствия новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Взрывы прозвучали в районе Ормузского пролива
Три человека погибли в результате атаки дрона на гражданский автомобиль
Обманувшие Минобороны мошенники не смогли обжаловать приговор
МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу
Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием
«Был воинственным»: Трамп раскрыл содержание последнего разговора с Грэмом
Собянин сообщил об атаке ВСУ на Москву
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения
Регионы

Ситуация с бензином в РФ 11 июля: где были введены новые ограничения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.