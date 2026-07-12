МЧС России отправило 22 тонны гуманитарной помощи в Венесуэлу

МЧС России передало 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, сообщили в пресс-службе ведомства в МАКСе. Груз включал продовольствие, укрытия, спецтехнику и предметы первой необходимости.

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Венесуэлу доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России, вместе с оборудованием и специалистами. Они будут помогать пострадавшим от землетрясения.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил в эфире телеканала VTV, что число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 4333 человек. Во временных лагерях разместили 18 437 жителей, без крова оставалось почти 18 тыс.

До этого мэр столицы Венесуэлы Каракаса Кармен Мелендес поблагодарила Россию за поддержку и гуманитарную помощь, оказанную после разрушительного землетрясения, произошедшего 24 июня. Она сказала об этом во время передачи российской гумпомощи в культурно-спортивном комплексе «Гайана-Эссекибо».