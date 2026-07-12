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12 июля 2026 в 10:25

«Ни одному судну»: Ормузский пролив закрыли для всех

В КСИР заявили о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ормузский пролив полностью закрыт до тех пор, пока США не прекратят вмешательство в регионе, объявили Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Как передает PressTV, поводом для закрытия пролива стал новый инцидент: несколько судов, действуя по чужой указке, предприняли попытку пройти по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждения о необходимости изменить курс.

Военно-морские силы КСИР добавляют, что после этого инцидента Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления и до прекращения вмешательства США в этом регионе ни одному судну не будет разрешен транзит, — сказано в сообщении.

Одно из судов, которое создало угрозу морской безопасности, намеренно отключив свои системы, было остановлено после нанесенного по нему удара. В КСИР также указали, что Вашингтон продемонстрировал неспособность соблюдать условия меморандума о взаимопонимании. Военно-морские силы корпуса возложили ответственность за провоцирование инцидента на США и предупредили, что в случае нового акта агрессии последует жесткий ответ, включая удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее журналист Барак Равид сообщил, что администрация США потребовала от Ирана публично подтвердить сохранение открытого судоходства через Ормузский пролив. По его словам, Вашингтон также ожидал от Тегерана заявления о прекращении обстрелов коммерческих судов. Требования были переданы Ирану по официальным каналам.

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Ормузский пролив
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