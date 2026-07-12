Отставка правительства Украины может позволить президенту страны Владимиру Зеленскому переложить ответственность за коррупционные преступления на бывших членов кабмина, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, которые передает ТАСС, новые кадровые решения могут быть направлены на сохранение политической системы при смене отдельных участников правительства.

В любом случае отставка правительства — это часть антикриза Зеленского по отведению от себя обвинений в коррупции. Он постарается перевести стрелки на ушедших в отставку «коррупционеров в правительстве», а на поверхность вытащить таких же «специалистов» того же профиля, но пока открыто не замазанных и политически безликих, — сказал он.

Ранее Мирошник заявил, что планы по смене правительства Украины являются очередным переделом контроля за потоками иностранной помощи. По словам дипломата, решение о перестановках в украинском правительстве было принято под давлением внешних сил.