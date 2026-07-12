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12 июля 2026 в 17:51

«Падшая империя»: Дмитриев высказался о миграционном кризисе в одной стране

Дмитриев назвал Великобританию падшей империей

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X назвал Великобританию падшей империей на фоне обсуждения миграционного кризиса в стране. Поводом стала публикация британского активиста Томми Робинсона.

Падшая империя, — написал Дмитриев.

Робинсон опубликовал видеоролик, предположительно, созданный с помощью искусственного интеллекта. На кадрах показана сцена, в которой мужчина заступается за девушку, после чего полицейский применяет к нему силу. По словам Робинсона, ролик является отражением современной ситуации в Великобритании.

Ранее Дмитриев призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. По его мнению, европейским политикам следует учитывать причинно-следственную связь между ростом миграции и проблемами на рынке жилья в странах Евросоюза.

Также Дмитриев заявил, что британские СМИ находятся под контролем правительства и заинтересованных групп. По его словам, британские медиа продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой и не обладают полной независимостью.

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