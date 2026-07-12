«Падшая империя»: Дмитриев высказался о миграционном кризисе в одной стране

«Падшая империя»: Дмитриев высказался о миграционном кризисе в одной стране Дмитриев назвал Великобританию падшей империей

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в социальной сети X назвал Великобританию падшей империей на фоне обсуждения миграционного кризиса в стране. Поводом стала публикация британского активиста Томми Робинсона.

Падшая империя, — написал Дмитриев.

Робинсон опубликовал видеоролик, предположительно, созданный с помощью искусственного интеллекта. На кадрах показана сцена, в которой мужчина заступается за девушку, после чего полицейский применяет к нему силу. По словам Робинсона, ролик является отражением современной ситуации в Великобритании.

Ранее Дмитриев призвал европейских чиновников признать связь между миграцией и жилищным кризисом. По его мнению, европейским политикам следует учитывать причинно-следственную связь между ростом миграции и проблемами на рынке жилья в странах Евросоюза.

Также Дмитриев заявил, что британские СМИ находятся под контролем правительства и заинтересованных групп. По его словам, британские медиа продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой и не обладают полной независимостью.