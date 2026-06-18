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18 июня 2026 в 02:55

Дмитриев раскрыл, что происходит с британскими СМИ

Дмитриев заявил о контроле британских СМИ со стороны правительства

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Британские медиа находятся под контролем правительства и различных заинтересованных групп, заявил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети. По его словам, они продвигают согласованные нарративы, практикуют самоцензуру и не обладают полноценной независимостью.

Британские СМИ полностью контролируются правительством и заинтересованными группами, сосредоточенными на статусе-кво. Британские СМИ продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой, лишены независимости и кажутся равнодушными к положению жертв изнасилований и разоблачению провалов, — написал Дмитриев.

Ранее глава РФПИ сообщил: страны АСЕАН считают, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей. По его словам, контакты с государствами объединения продолжаются.

До этого журналист BBC Стив Розенберг объяснил решение редакции не отправлять съемочную группу в Старобельск соображениями безопасности. По его словам, сотрудники планировали вылететь в ЛНР военным бортом после согласования с Лондоном, однако поездку отменили в последний момент, а события освещались из Москвы.

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