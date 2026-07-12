Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием

Во Франции возбудили дело о терроризме после обнаружения авто с оружием Во Франции возбудили дело по факту подготовки теракта у синагоги под Парижем

Антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование после обнаружения автомобиля с оружием возле синагоги в пригороде Парижа, сообщает агентство AFP. По данным прокуратуры, возбуждено дело.

Преступников подозревают в создании террористического преступного сообщества с целью подготовки преступлений против жизни и здоровья людей, а также в незаконном обороте оружия категорий А и В в связи с террористической деятельностью. В расследовании участвуют Главное управление внутренней безопасности Франции и антитеррористическое подразделение судебной полиции.

Ранее около 300 человек эвакуировали в пригороде Парижа Сарселе после обнаружения автомобиля с оружием возле синагоги. По данным источников, полиция считает, что целью предполагаемого нападения могло быть еврейское сообщество.

Между тем суд арестовал на два месяца задержанного в Краснодаре мужчину, обвиняемого в подготовке теракта по заданию Службы безопасности Украины. Фигурант прошел на территории Украины подготовку по стрельбе и взрывному делу. В отношении него расследуется уголовное дело.