Готовившего теракт в Москве агента СБУ арестовали на два месяца

Готовившего теракт в Москве агента СБУ арестовали на два месяца ФСБ: агент СБУ арестован в Краснодаре за подготовку теракта

Задержанный ФСБ в Краснодаре по обвинению в подготовке теракта агент СБУ заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, фигурант прошел обучение стрельбе и взрывному делу на Украине.

[Задержанный] заключен под стражу на два месяца, — сказал собеседник агентства.

Мужчина арендовал квартиру в Москве, где установил камеры для слежки за высокопоставленным военным. Его планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой.

О задержании мужчины в Краснодаре сообщалось ранее. Фигурант готовил теракт с применением дрона со взрывчаткой в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. В Центре общественных связей ФСБ РФ уточнили, что мужчина сотрудничал со Службой безопасности Украины.

До этого Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники украинских спецслужб завербовали 25-летнюю жительницу Москвы для подготовки теракта против высокопоставленного представителя Министерства обороны РФ. Они обещали ей продолжение романа с куратором.