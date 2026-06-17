Дмитриев раскрыл реальное отношение стран АСЕАН к санкциям против РФ Дмитриев заявил, что страны АСЕАН считают санкции против РФ неэффективными

Страны АСЕАН считают, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей, сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые передает РИА Новости, контакты с государствами объединения продолжаются.

Диалог, безусловно, продолжается, и мы видим, что все страны АСЕАН понимают, что санкции не работают, и они особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы, — заявил Дмитриев.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Эрик Калиняк призвал Европейский союз в деталях отчитаться о пользе санкций против России. Политик посоветовал руководству ЕС поразмыслить об эффективности принятых в рамках 20-го пакета ограничений, касающихся нефтяной промышленности РФ.

До этого Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.