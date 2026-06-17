Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 23:08

Дмитриев раскрыл реальное отношение стран АСЕАН к санкциям против РФ

Дмитриев заявил, что страны АСЕАН считают санкции против РФ неэффективными

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны АСЕАН считают, что антироссийские санкции не достигают поставленных целей, сообщил глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, которые передает РИА Новости, контакты с государствами объединения продолжаются.

Диалог, безусловно, продолжается, и мы видим, что все страны АСЕАН понимают, что санкции не работают, и они особенно стали это понимать, когда у них возникли очень мощные энергетические проблемы, — заявил Дмитриев.

Ранее депутат Европейского парламента от Словакии Эрик Калиняк призвал Европейский союз в деталях отчитаться о пользе санкций против России. Политик посоветовал руководству ЕС поразмыслить об эффективности принятых в рамках 20-го пакета ограничений, касающихся нефтяной промышленности РФ.

До этого Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в свой черный список более 80 физических лиц и организаций, в том числе из дружественных РФ государств. Новые ограничительные меры направлены на усиление давления на ключевые сектора экономик партнеров Москвы.

Мир
Кирилл Дмитриев
санкции
АСЕАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делался подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Терапевт рассказал, где можно подцепить «зуд купальщика»
Турэксперт объяснил, как выжить при попадании в сильное морское течение
Дмитриев раскрыл реальное отношение стран АСЕАН к санкциям против РФ
Пассажирский самолет исчез с радаров после сигнала SOS над Черным морем
Появились новые данные о пассажирах атакованного автобуса под Брянском
В Подмосковье ликвидировали пожар на месте крушения самолета
Басманный суд решил судьбу Ильи Трабера
Самвел Карапетян объявил о начале консолидации оппозиции в Армении
Умерла Самара Морган из «Звонка»
Траберу предъявили обвинение по делу об убийстве «хозяина» Выборга
Трамп дал понять, когда США могут снять санкции с Ирана
Названа дата подписания соглашения США и Ирана
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.