Власти временно перекрыли Крымский мост

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в канале, который информирует о ситуации на подходах к мосту в МАКСе. Сообщение было опубликовано в 21:51 по московскому времени.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — говорится в публикации.

Ранее первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Сергей Цеков заявил, что транспортная доступность в Крыму нормальная. По его словам, машины проезжают по Крымскому мосту, очередей нет, а общественный транспорт и все службы жизнеобеспечения полностью обеспечены топливом.

До этого первый зампред Госсовета Крыма заявил, что ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой: власти работают слаженно и обеспечивают поставки топлива и электроэнергии. По словам Цекова, руководство республики поддерживает постоянный контакт с жителями региона.

Тогда же Цеков назвал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова превратить Крым в остров бахвальством. Он добавил, что Киев уже предпринимал тщетные попытки изолировать полуостров.