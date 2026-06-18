В Крыму назвали бахвальством угрозы министра обороны Украины Цеков: угрозы министра обороны Украины Федорова — не более чем бахвальство

Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков в интервью РИА Новости прокомментировал угрозы министра обороны Украины Михаила Федорова, назвав подобные заявления бахвальством. Он добавил, что Киев уже предпринимал тщетные попытки изолировать Крым.

Громкие слова и угрозы Федорова и его предшественников — не более чем бахвальство. Они уже неоднократно пытались изолировать Крым и обещали устроить парады в Севастополе, но ничего у них не вышло и никогда не выйдет, — отметил Цеков.

По словам чиновника, Крым является частью великой России, а жители полуострова уже не раз демонстрировали силу духа и умение противостоять многочисленным попыткам киевского режима дестабилизировать ситуацию в регионе.

Федоров в интервью YouТube-каналу Pressing заявил о намерении превратить Крым в остров. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров с иронией отметил, что Федоров только недавно вступил в должность, и ему еще предстоит освоиться на новом посту.

Ранее стало известно, что Россия в рамках обмена передала Украине тела более 500 погибших бойцов ВСУ. Факт обмена также подтвердили в украинском координационном штабе.

В ходе прошлого обмена пленными удалось вернуть в Россию семерых жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины. Тогда в Минобороны РФ уточняли, что все куряне будут доставлены домой.