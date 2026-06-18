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18 июня 2026 в 13:44

Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ

Поддубный: Россия передала Украине 522 тела военных ВСУ в рамках обмена

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости
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Украина и Россия провели обмен телами погибших военнослужащих, сообщил замгендиректора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, Киев получил 522 тела, Москва — 33.

Состоялся новый обмен телами погибших. Украине было передано 522 тела, Россия вернула домой тела 33 военнослужащих, — написал Поддубный.

Факт обмена также подтвердили в украинском координационном штабе. При этом там заявили, что Киев получил 552 тела погибших бойцов.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты поспособствовали обмену военнопленными между Украиной и Россией. Отмечалось, что сперва военные находились в Белоруссии, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь.

В ходе прошлого обмена пленными удалось вернуть в Россию семерых жителей Курской области, которые незаконно удерживались на территории Украины. Тогда в Минобороны РФ уточняли, что все куряне будут доставлены домой.

До этого Россия вернула из украинского плена 175 военнослужащих, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ. В ведомстве добавили, что посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии.

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Евгений Поддубный
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