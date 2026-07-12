Пожар в баре Бангкока унес жизни 27 человек

В Бангкоке 27 человек погибли при пожаре в одном из баров, передает агентство Associated Press со ссылкой на местных чиновников. По данным спасательных служб, возгорание началось около полуночи в понедельник по местному времени (около 20:00 мск).

Огонь быстро охватил здание бара. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил журналистам на месте происшествия информацию о погибших. По его словам, несколько пострадавших были доставлены в медицинские учреждения.

Причины возникновения пожара пока не установлены. По словам главы правительства, власти начали расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Ранее Национальная компания железных дорог Франции SNCF сообщила о серьезных сбоях в движении скоростных поездов из-за крупного природного пожара. Задержки затронули маршруты, следующие к югу от Парижа. В компании предупредили, что пассажирам поездов TGV INOUI, LYRIA и OUIGO следует ожидать задержек продолжительностью до шести часов. Причиной названо возгорание растительности за пределами инфраструктуры SNCF.