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12 июля 2026 в 21:31

Стало известно, что на самом деле происходит в Ормузском проливе

CNN: трафик через Ормузский пролив снизился до минимума после заявления КСИР

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимального уровня, сообщает CNN со ссылкой на данные портала Marine Traffic. После заявления КСИР через пролив прошло лишь небольшое количество судов, не считая иранских. При этом активность судоходства остается низкой.

Объединенный морской информационный центр под эгидой ВМС США ранее сообщал, что южный маршрут через Ормузский пролив у побережья Омана остается доступным для прохода судов. В ответ КСИР вновь заявил, что пролив остается закрытым.

Ранее стало известно, что иранский удар нанес серьезные повреждения контейнеровозу M/V GFS Galaxy в районе Ормузского пролива. Судно получило повреждения в кормовой части, после чего на борту начался пожар.

Кроме того, США предложили Ирану отказаться от планов введения платы за проход судов через Ормузский пролив в обмен на разморозку части иранских активов за рубежом. С таким предложением Вашингтон выступил на фоне напряженности вокруг одного из ключевых мировых морских маршрутов.

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США
Ормузский пролив
судоходство
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