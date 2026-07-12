В Крыму пропал свет

В ряде районов и городов Республики Крым отсутствует электроснабжение из-за аварий на сетях, сообщает «Крымэнерго» в своем канале в МАКСе. По данным компании, в настоящее время полностью обесточены Джанкой, Красноперекопск и Армянск, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Черноморский районы.

Помимо этого, дополнительные ограничения электроснабжения введены в Симферополе, Ялте, Судаке, Евпатории, Саках, а также в Симферопольском, Бахчисарайском и Сакском районах. Аварийно-ремонтные бригады работают на устранении неисправностей в круглосуточном режиме.

Ранее в «Крымэнерго» сообщили, что 10 июля в южных и центральных районах Крыма ввели дополнительные ограничения подачи электроэнергии. В ряде населенных пунктов северо-западной части полуострова при этом продолжили действовать ограничения, введенные из-за атак ВСУ. В компании отметили, что энергетики работают круглосуточно.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что решения по обеспечению Крыма топливом должны приниматься быстрее. По его словам, не следует ограничиваться лишь готовностью рассмотреть возможные варианты. Глава государства также поручил в кратчайшие сроки урегулировать вопрос с субсидиями для Крыма и Севастополя на фоне подорожания топлива.