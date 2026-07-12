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12 июля 2026 в 21:52

Синнер обыграл Зверева и защитил титул чемпиона Уимблдона

Янник Синнер Янник Синнер Фото: IMAGO/Mark Greenwood/Global Look Press
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Уимблдонского турнира — 2026. В решающем матче он одержал победу над немецким спортсменом Александром Зверевым со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

За весь матч Синнер 15 раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. У Зверева 17 эйсов, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Синнер второй год подряд становится чемпионом травяного мейджора. Теперь на счету 24-летнего итальянского спортсмена пять побед на турнирах Большого шлема. Ранее в карьере он дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025) и еще один раз первенствовал на US Open (2024).

В обновленном мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Синнер останется на первом месте. Зверев в свою очередь вернется на вторую позицию впервые с мая 2025 года.

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что первой ракетке страны Мирре Андреевой нужно набраться опыта при игре на травяном покрытии. 19-летняя спортсменка завершила выступления на Уимблдоне во втором круге.

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