В Крыму существенно ограничили подачу электроэнергии из-за аварии

В Севастополе существенно снижен лимит потребляемой энергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Он добавил, что электричество может отсутствовать до шести часов.

Из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности. Наши энергетики находятся на связи с коллегами, специалисты устраняют последствия технологического нарушения, — написал он.

Развожаев подчеркнул, что из-за дефицита энергии в настоящее время невозможно соблюдать привычный график «три через три». По его словам, как только экстренные службы устранят аварию на магистральных сетях, Севастополю вернут необходимый объем мощностей.

Ранее сообщалось, что более 20 тыс. человек остались без электричества в Донецке. По данным мэра города Алексея Кулемзина, произошло отключение 235 подстанций, сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.