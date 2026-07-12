Тысячи человек остались без света в Донецке

Тысячи человек остались без света в Донецке Около 26 тыс. абонентов остались без света в Донецке

Электроснабжение в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка отключено у 26 тыс. абонентов, сообщил мэр Алексей Кулемзин в МАКСе. По его словам, произошло отключение 235 подстанций, сейчас проводятся работы по восстановлению электроснабжения.

По информации АО «Юго-Западная электросетевая компания» «Донецкэнерго», в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах произошло отключение 235 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 26 тыс. абонентов, — написал он.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе временно ограничили электроснабжение. Мера была связана с необходимостью снизить нагрузку на электросети за пределами региона.

До этого пресс-служба ГУП «Крымэнерго» сообщила, что Евпатория, Саки и Сакский район в Крыму остались без электроснабжения. Режим ограничения подачи электричества продолжал действовать на территории всего региона.

Также губернатор Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины стремились полностью обесточить Херсонскую область, а также соседние регионы. Кроме того, он отметил, что энергетики ежедневно занимались восстановлением энергоснабжения, однако специалисты, обеспечивающие работу электросетей, подвергались атакам.