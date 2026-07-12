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12 июля 2026 в 21:28

Автомобиль влетел в толпу людей на ярмарке

BioBio: в Чили шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу на ярмарке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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По меньшей мере шесть человек погибли, еще семь пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на ярмарке в городе Винья-дель-Мар, передает радиостанция BioBio. По информации свидетелей, водитель после столкновения потерял управление и въехал в ярмарочные палатки, где находились продавцы и покупатели. После происшествия его задержали.

Источник со ссылкой на Военно-морские силы Чили сообщил, что водитель является военнослужащим. Других подробностей о причинах произошедшего не приводится.

Ранее в Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка погибла после наезда мусоровоза. По данным Госавтоинспекции, ребенок ехал на велосипеде без сопровождения взрослых. От полученных травм девочка скончалась в карете скорой помощи.

До этого во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak раздавил 70-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в нескольких метрах от зебры. Водитель фуры имеет 20-летний стаж управления транспортным средством и за последний год не получил ни одного штрафа за нарушения ПДД.

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