Автомобиль влетел в толпу людей на ярмарке BioBio: в Чили шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу на ярмарке

По меньшей мере шесть человек погибли, еще семь пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на ярмарке в городе Винья-дель-Мар, передает радиостанция BioBio. По информации свидетелей, водитель после столкновения потерял управление и въехал в ярмарочные палатки, где находились продавцы и покупатели. После происшествия его задержали.

Источник со ссылкой на Военно-морские силы Чили сообщил, что водитель является военнослужащим. Других подробностей о причинах произошедшего не приводится.

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