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06 июля 2026 в 11:45

Фура насмерть сбила пенсионерку, переходившую дорогу возле зебры

Во Владивостоке фура насмерть сбила пенсионерку возле пешеходного перехода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Во Владивостоке водитель грузового автомобиля Sitrak раздавил 70-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу в нескольких метрах от зебры, сообщает УМВД региона в мессенджере MAКС. Водитель фуры имеет 20-летний стаж управления транспортным средством и за последний год не получил ни одного штрафа за нарушения ПДД, уточнили в ведомстве.

Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пенсионерки. Сотрудники полиции не выявили у водителя большегруза следов алкоголя в организме.

Ранее в Калининграде задержали пьяного водителя, сбившего женщину с детьми. Отмечалось, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

До этого подросток, севший за руль без прав, сбил пятилетнего ребенка во Всеволожске Ленинградской области. Пострадавший ребенок находился в больнице в тяжелом состоянии.

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