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12 июля 2026 в 18:26

Врач ответила, на что может указывать отсутствие аппетита у ребенка

Врач Сигова: плохой аппетит у ребенка может указывать на заболевания ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Плохой аппетит у ребенка может указывать на заболевания желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru ассистент кафедры неонатологии ИНОПР Пироговского университета Юлия Сигова. При этом, по ее словам, отсутствие аппетита может быть индивидуальной особенностью, а не симптомом заболевания.

Если малыш активен, развивается по возрасту, прибавляет в росте и весе, хорошо спит и чувствует себя здоровым, то даже скромный аппетит чаще всего является индивидуальной особенностью, а не признаком болезни. Совсем другое дело, если вместе с отказом от еды появляются тревожные сигналы: ребенок худеет или совсем перестает набирать вес, становится вялым, жалуется на боли в животе, его беспокоят рвота, длительная диарея, затруднение при глотании или постоянная усталость. Если появляются явные признаки дефицита тех или иных компонентов пищи. В таких случаях плохой аппетит может быть лишь верхушкой айсберга, за которой скрываются заболевания желудочно-кишечного тракта, анемия, эндокринные нарушения, хронические воспалительные процессы или другие состояния, требующие лечения, ― рассказала Сигова.

Врач отметила, что у детей нет правила «съедать все, что лежит на тарелке». Например, сегодня ребенок может попросить добавку, а завтра проживет почти на одном йогурте и яблоке, уточнила она.

И это далеко не всегда повод для тревоги. После первого года жизни темпы роста естественным образом замедляются, поэтому организму уже не требуется столько энергии, как в младенчестве. Кроме того, очень многие дети проходят через период пищевой избирательности, когда список «лично их разрешенных» продуктов внезапно сокращается до нескольких любимых блюд. Есть и еще одна интересная закономерность: очень часто «плохо ест» — это диагноз родителей, а не ребенка. Когда мы внимательно разбираем рацион за несколько дней, оказывается, что калорий и питательных веществ вполне достаточно, просто ребенок ест небольшими порциями и не тогда, когда этого ожидают взрослые, ― резюмировала Сигова.

Ранее директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий заявил, что цитрусовые и зеленый чай являются продуктами, способными снизить риски заболеваний сердца за счет содержащихся в них флавонолов. По его словам, стабилизация артериального давления является ключевым фактором для предотвращения сердечно-сосудистых патологий.

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