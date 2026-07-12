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12 июля 2026 в 18:03

Сразу пять муниципалитетов российского региона стали целью ВСУ

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины атаковали пять муниципалитетов Белгородской области, пострадавших, предварительно, нет, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале. В Белгородском округе в поселке Политотдельский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждена кабина. Кроме того, зафиксированы выбитые окна и повреждения кровли частного дома.

В селе Никольское взрыв беспилотника повредил хозяйственную постройку. В поселке Майский дрон атаковал частный дом — пробита кровля и повреждено остекление. В селе Красный Октябрь от удара беспилотника пострадал грузовой автомобиль. В Белгороде FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, в результате чего поврежден навес.

В Шебекинском округе в районе хутора Ржавец беспилотник поразил автомобиль. В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона получили повреждения легковой автомобиль и забор частного дома. В Шебекино FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — повреждены кровля строения, надворная постройка и автомобиль. В поселке Красная Яруга от взрыва беспилотника пострадала кабина КамАЗа. В Валуйском округе в поселке Уразово удар беспилотника пробил кровлю здания одного из предприятий.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль в районе населенного пункта Граково Купянского района. Водитель успел покинуть машину до удара.

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