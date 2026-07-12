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12 июля 2026 в 17:59

Германия даст Украине около €90 млн на дроны

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины на €90 млн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины на сумму около €90 млн (8 млрд рублей), сообщает Reuters. Этот заказ при выполнении станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством.

В рамках закупки приобретаются FPV‑дроны Shrike — беспилотники с видом от первого лица. Их выпускает украинская компания SkyFall, а для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета дроны комплектуются программным обеспечением от американской оборонной фирмы Auterion.

По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, часть беспилотников уже поставлена ​​правительству Украины. Остальные должны быть отправлены в этом году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разрешить Украине приобретать вооружения в Великобритании в рамках программы европейского военного финансирования объемом €60 млрд (5,2 трлн рублей) на 2026–2027 годы. Брюссель близок к заключению соответствующего соглашения с Лондоном.

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