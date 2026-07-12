Германия даст Украине около €90 млн на дроны

Германия профинансирует закупку 50 тыс. ударных дронов для Украины на сумму около €90 млн (8 млрд рублей), сообщает Reuters. Этот заказ при выполнении станет одной из крупнейших известных закупок беспилотников для Киева западным правительством.
В рамках закупки приобретаются FPV‑дроны Shrike — беспилотники с видом от первого лица. Их выпускает украинская компания SkyFall, а для автономного отслеживания и поражения движущихся целей на завершающем этапе полета дроны комплектуются программным обеспечением от американской оборонной фирмы Auterion.
По словам генерального директора Auterion Лоренца Майера, часть беспилотников уже поставлена правительству Украины. Остальные должны быть отправлены в этом году.
Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен разрешить Украине приобретать вооружения в Великобритании в рамках программы европейского военного финансирования объемом €60 млрд (5,2 трлн рублей) на 2026–2027 годы. Брюссель близок к заключению соответствующего соглашения с Лондоном.