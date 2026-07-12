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12 июля 2026 в 18:04

Посол Украины в США приняла неожиданное карьерное решение

Посол Украины в США Стефанишина подала в отставку

Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Украинский посол в США Ольга Стефанишина попросила об отставке с дипломатической службы по личным причинам еще на прошлой неделе, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на осведомленный источник. По данным издания, на ее место может быть назначена бывший премьер-министр Юлия Свириденко.

По информации народного депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, Национальное антикоррупционное бюро Украины может объявить Стефанишиной подозрение. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее глава украинского правительства подтвердила свою отставку в воскресенье, 12 июля, после того как президент страны Владимир Зеленский анонсировал кадровую перестройку в кабмине. Премьер отметила, что также обсудила с главой государства дальнейшие шаги.

Кроме того, Зеленский предложил Свириденко занять пост, связанный с курированием нового направления во взаимодействии с одним из ключевых союзников Украины. Глава государства объяснил кадровую перестройку в правительстве необходимостью скорректировать политический курс страны.

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