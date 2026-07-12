Мотогонщики погибли в страшной аварии на этапе в Чехии Два мотогонщика погибли в аварии на этапе AAIMC в чешском Брно

Два мотогонщика погибли в результате аварии во время этапа серии Alpe Adria International Motorcycle Championship (AAIMC) в чешском Брно, сообщила пресс-служба Европейского союза мотогонок (FIM Europe). Жертвами аварии стали 32-летний австриец Филипп Штайнмайр и 43-летний румын Адриан Рус.

Штайнмайр скончался на месте происшествия, а Рус был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже умер от полученных травм. После трагедии организаторы отменили все соревнования. Они были запланированы на выходные.

Ранее стало известно, что китайский гонщик Чжан Сюцзюнь скончался от травм, полученных в результате аварии на ралли-марафоне «Такла-Макан». ДТП произошло во время восьмого этапа соревнования. Спортсмена доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось спасти его.

Между тем массовая авария с участием почти 30 автомобилей произошла во время гонки NASCAR Cup Series на трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама. Причиной инцидента стало столкновение между гонщиками Россом Честейном и Буббой Уоллесом, после чего в аварию попали многие участники заезда.