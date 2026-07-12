Юрист ответила, можно ли расторгнуть договор поручительства по кредиту

Отказ от поручительства по кредиту требует согласия банка, заявила NEWS.ru cтарший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова. Она отметила, что в одностороннем порядке расторгнуть договор поручительства по кредиту нельзя.

Подпись связывает поручителя до расчета по кредиту, и ссора с заемщиком или увольнение из его компании обязательство не снимают. Выйти из договора получится по соглашению с банком на основании статьи 450 Гражданского кодекса РФ. Кредиторы идут навстречу, когда взамен предлагают нового поручителя с сопоставимым доходом либо залог. Статья 367 Гражданского кодекса перечисляет случаи, когда поручительство прекращается само. Оно завершается вместе с погашением кредита. Прекращается и при переводе долга на другое лицо, если поручитель не согласился отвечать за нового должника. А если банк и заемщик подняли ставку или увеличили сумму, поручитель отвечает на прежних условиях, кроме случая, когда заранее дал в договоре согласие на изменения, ― сказала Чирикова.

Юрист уточнила, что поручительство прекращается, если в договоре не указан срок его действия и банк в течение года со дня наступления срока платежа не предъявил иск. Этот срок не продлевается и не восстанавливается, а претензия банка его не прерывает, добавила она.

Ранее девелопер Светлана Воеводина заявила, что ипотечные каникулы хоть и временно снизят нагрузку на человека, но при этом не уменьшат стоимость кредита, а только увеличат итоговую переплату. По ее словам, заемщик в таком случае рискует переплатить до 1,3 млн рублей.