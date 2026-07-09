Девелопер предостерегла от оформления ипотечных каникул

Ипотечные каникулы хоть и временно снизят нагрузку на человека, но при этом не уменьшат стоимость кредита, а только увеличат итоговую переплату, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» девелопер Светлана Воеводина. По ее словам, заемщик в таком случае рискует переплатить до 1,3 млн рублей.

Важно понимать, что ипотечные каникулы не означают списания долга или уменьшения финансовой нагрузки. Это отсрочка обязательств, которые заемщику все равно придется выполнять позднее. Банк не прощает платежи, а лишь переносит их на будущее. При кредите 6 млн рублей на 30 лет под 6% годовых ежемесячный платеж составляет около 36 тыс. рублей, а общая переплата — примерно 6,95 млн рублей. Если взять каникулы на 18 месяцев, после их окончания платеж может вырасти примерно до 40 тыс. рублей, а переплата — до 7,7 млн рублей. То есть дополнительные расходы составят около 760 тыс. рублей, — уточнила Воеводина.

Эксперт добавила, что при кредите в 10 млн рублей на тех же условиях ежемесячный платеж после каникул может вырасти с 60 тыс. до 66,8 тыс. рублей. Общая переплата составит около 12,9 млн рублей, а дополнительные расходы — порядка 1,3 млн рублей. При этом информация об использовании ипотечных каникул фиксируется в кредитной истории и может влиять на решение банков по новым заявкам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2026 года позволит семьям, воспитывающим двух и более детей, оформлять ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Документ был принят в целях дополнительной поддержки семей с детьми.