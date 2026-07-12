Милонов рассказал о любви к мармеладным червякам Милонов вступился за детей, любящих мармелад в виде червяков

Детям можно есть мармелад любой формы, включая лакомства в виде червяков, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru». По словам парламентария, он и сам любит такой мармелад.

В виде фекалий я, честно говоря, не видел мармеладок. Но всякие разные в виде червяков, гусениц — да пусть они едят. И пауков своих, и прочие причудливые формы мармеладные, — подчеркнул он.

Милонов отметил, что форма сладости не может негативно повлиять на ребенка, однако употребление продукта в чрезмерных количествах может быть вредным для здоровья. Депутат также призвал прекратить обсуждение этой темы, добавив, что она не вызывает беспокойства у большинства россиян.

Ранее Минпросвещения выпустило методические рекомендации, в которых желание детей есть мармелад в форме червей или фекалий названо неадекватным с точки зрения психоневрологов. Специалисты крайне обеспокоены тем, что подобные продукты, популяризируемые через интернет-ролики, вызывают у детей интерес к сладостям в виде неприемлемых образов.