ПВО России за сутки уничтожила более 900 украинских беспилотников

ПВО России за сутки уничтожила более 900 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 903 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший в сторону Москвы. По его словам, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки уточняется.

Также Министерство обороны России заявило об уничтожении более 400 украинских беспилотников в небе над российскими регионами в ночь на 8 июля. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ в 18 регионах страны.