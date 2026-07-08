ПВО России за сутки уничтожила более 900 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 903 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Также были уничтожены восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 903 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат ВСУ, летевший в сторону Москвы. По его словам, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки уточняется.
Также Министерство обороны России заявило об уничтожении более 400 украинских беспилотников в небе над российскими регионами в ночь на 8 июля. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ в 18 регионах страны.