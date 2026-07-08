Система ПВО уничтожила летевший на столицу беспилотник

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки уточняется.

Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на частный дом в Тукаевском районе Татарстана. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые оказали всем пострадавшим первую помощь. По данным ведомства, сейчас угроза для их жизни отсутствует.

Между тем Министерство обороны России заявило об уничтожении более 400 украинских беспилотников в небе над российскими регионами в ночь на 8 июля. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ в 18 регионах страны.