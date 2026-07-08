Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 11:02

Система ПВО уничтожила летевший на столицу беспилотник

Собянин: ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, на данный момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о последствиях атаки уточняется.

Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на частный дом в Тукаевском районе Татарстана. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые оказали всем пострадавшим первую помощь. По данным ведомства, сейчас угроза для их жизни отсутствует.

Между тем Министерство обороны России заявило об уничтожении более 400 украинских беспилотников в небе над российскими регионами в ночь на 8 июля. По данным ведомства, дежурные силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку БПЛА ВСУ в 18 регионах страны.

Москва
Сергей Собянин
БПЛА
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла закон о новых требованиях к трудовым мигрантам
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала свою семью в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
В Госдуме рассказали о практической пользе нового закона о стажировках
В Швеции назвали число истребителей Gripen, которые поставят на Украину
SHAMAN потанцевал с Мизулиной в кружевном платье
«Для всего мира»: Рютте одобрил политику Трампа по разрушению Ирана
Жителям Бурятии запретили покупать алкоголь в День семьи
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.