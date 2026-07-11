В Чернигове на фоне воздушной тревоги раздались взрывы

В Чернигове, расположенном на севере Украины, в субботу, 11 июля, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное». Через некоторое время появилась информация о повторных взрывах.

В Чернигове был слышен взрыв, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошли взрывы в трех районах — Святошинском, Днепровском и Дарницком. После этого была объявлена воздушная тревога, жителям рекомендовали оставаться в укрытиях.

До этого в многоквартирном доме в Нагорном районе Москвы прогремел взрыв, вызвавший пожар. Предварительно установлено, что причиной стало хранение пиротехники в одной из квартир. В результате происшествия погиб человек, пожарные спасли 11 жильцов, включая ребенка.

Также сообщалось, что в Алчевске двое подростков получили травмы из-за взрыва. Они нашли взрывоопасный предмет и попытались его исследовать. После взрыва пострадавших экстренно госпитализировали, им оказана медицинская помощь.