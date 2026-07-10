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10 июля 2026 в 21:01

Два подростка пострадали при взрыве в российском регионе

В Алчевске двое подростков пострадали при детонации взрывного устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два подростка получили минно-взрывные и осколочные ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Алчевске, сообщает Главное управление МЧС России по ЛНР на платформе МАКС. Несовершеннолетние обнаружили устройство и попытались с ним взаимодействовать.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 9 июля. После взрыва пострадавших экстренно госпитализировали, им оказана медицинская помощь.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удары по автостоянкам в Алчевске и Красном Луче, где были припаркованы гражданские грузовые и легковые автомобили. По его словам, в результате атаки в Алчевске загорелись пять грузовиков, а в Красном Луче повреждены еще четыре машины. При этом средства ПВО и мобильные огневые группы сбили более 50 беспилотников противника.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что обломки украинских беспилотников упали в районе поселка Оредеж в Лужском районе. По его словам, в результате ночной атаки ВСУ обошлось без жертв и разрушений.

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