Курица в хрустящем кляре под кисло-сладким соусом: готовлю как в ресторане, а продукты самые простые

Курица в хрустящем кляре под кисло-сладким соусом: готовлю как в ресторане, а продукты самые простые

Когда хочется чего-то вкуснее обычных отбивных или жареного филе, готовлю эту курицу в хрустящем кляре. Снаружи получается аппетитная золотистая корочка, а внутри мясо остается сочным и нежным. Но главный секрет блюда — густой кисло-сладкий соус, который обволакивает каждый кусочек. На первый взгляд кажется, что такое подают только в азиатских ресторанах.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 700 г, крахмал — 2 ст. л., мука — 3 ст. л., соевый соус — 1 ст. л., яйцо — 1 шт., вода — 100 мл, растительное масло — для жарки, соевый соус — 3 ст. л., соус чили сладкий — 3 ст. л., томатная паста — 1 ст. л., уксус 6% — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л. по желанию.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Для кляра смешайте крахмал, муку, яйцо, воду и соевый соус до однородности.

Добавьте курицу, хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем обжарьте кусочки в разогретом масле до золотистой корочки и переложите на тарелку. Для соуса соедините соевый соус, сладкий соус чили, томатную пасту и уксус.

Перелейте смесь в сковороду и готовьте на среднем огне до загустения. Когда после проведения ложкой на дне остается четкая дорожка, добавьте курицу и перемешайте. Готовьте еще 3–4 минуты, чтобы каждый кусочек покрылся блестящим соусом. При подаче посыпьте кунжутом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за контраст текстур. Сначала хрустит золотистая корочка, а затем раскрывается насыщенный кисло-сладкий вкус соуса. Обычно такую курицу подаю с рисом, но и без гарнира она исчезает со стола очень быстро.