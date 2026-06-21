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21 июня 2026 в 16:07

Двое россиян погибли и девять ранены при атаках ВСУ на регион

Два мирных жителя погибли при атаках ВСУ с помощью БПЛА на Херсонскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Два мирных жителя погибли при атаках ВСУ с помощью БПЛА на Херсонскую область, еще девять человек пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в Костогрызове Алешкинского МО удар БПЛА по машине унес жизнь мужчины 1968 года рождения. Также мирный житель 1959 года рождения скончался от полученных 17 июня ранений в Алешках Алешкинского МО.

За прошедшие 24 часа вследствие террористических атак киевского режима погибли два мирных жителя Херсонской области, девять человек получили ранения, — сказано в сообщении.

Утром 21 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали и перехватили 239 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Краснодарский край, Республику Крым, Адыгею и акватории Азовского и Черного морей.

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