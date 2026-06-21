«Только сильнее»: Трамп обратился к Ирану из-за ситуации в Ливане

США могут нанести новые удары по Ирану, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Глава государства пригрозил Тегерану из-за ситуации в Ливане.

Иран должен незамедлительно сделать так, чтобы подконтрольные ему высокооплачиваемые силы в Ливане прекратили создавать проблемы. Если он этого не сделает, мы ударим по Ирану очень сильно, точно так же, как мы это сделали на прошлой неделе, только сильнее, — отметил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил, что Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане. По его словам, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив и требует снятия ограничений на продажу иранской нефти.

До этого Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась и не изменится после этого периода, если только Вашингтон сам не примет такого решения.