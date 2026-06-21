Иран назвал условие для продолжения переговоров с США Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане

Иран не перейдет к следующему этапу переговоров с США без перемирия в Ливане, заявил представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи в соцсети X. Кроме того, по его словам, Тегеран не собирается открывать Ормузский пролив и требует снятия ограничений на продажу иранской нефти.

Сегодняшняя встреча в Швейцарии посвящена контролю за выполнением положений меморандума о взаимопонимании по окончанию войны от 18 июня 2026 года. Без выполнения его положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению, — заявил Багаи.

Ранее появилась информация, что первой темой переговоров между делегациями Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке станет вопрос прекращения огня в Ливане. По словам неназванного дипломата, посредники обсудят «механизм отслеживания нарушений и поддержания мира».

До этого американский президент Дональд Трамп пригрозил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут окончательных договоренностей. По словам республиканца, он может пойти на такой шаг, чтобы компенсировать «издержки в прошлом, настоящем и будущем».