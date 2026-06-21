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21 июня 2026 в 16:22

«Общежития уже нет»: выжившая при ударе по Старобельску рассказала о планах

Студентка Ковалева планирует учиться заочно после удара ВСУ по Старобельску

На месте трагедии в Старобельске в ЛНР На месте трагедии в Старобельске в ЛНР Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Пострадавшая от удара ВСУ по Старобельску студентка Ольга Ковалева рассказала в документальном фильме «Непрожитая жизнь», что планирует перевестись на заочное отделение после выписки из больницы. Она констатировала, что общежития больше нет, передает ИС «Вести».

После больницы я, наверное, скорее всего, переведусь, если будет учеба… на заочное, потому что как-то на учебу я не думаю, что смогу пойти. Это же по-любому опять придется в общежитии [жить], а общежития уже нет, — поделилась девушка.

Ковалева призналась, что с детства мечтала работать педагогом и долго выбирала между дошкольным направлением и преподаванием в начальной школе. Она с теплотой вспоминала учебный процесс, прохождение практики и занятия с детьми, которые ей всегда нравились.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда ВСУ атаковали местный педагогический колледж и примыкающее к нему общежитие. В результате обстрела многоэтажка сложилась с пятого по второй этаж, унеся жизни 21 человека, еще свыше 40 получили различные травмы.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при трагедии в Старобельске. Глава государства поручил оказать максимальную поддержку каждой пострадавшей семье, отметив невосполнимость утраты детей и внуков.

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