Зритель насмерть разбился на концерте рок-группы Зритель упал с высоты и погиб на концерте рок-группы Goose в Нью-Йорке

Зритель упал с высоты и погиб во время выступления американской рок-группы Goose в Нью-Йорке, сообщает The New York Post со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в комплексе Madison Square Garden в субботу, 20 июня, когда 51-летний мужчина сорвался с возвышенности и был обнаружен правоохранителями без сознания.

Мы глубоко опечалены и убиты горем, узнав о трагическом событии, которое произошло на сегодняшнем шоу, — заявили участники группы Goose.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу Bellevue, однако врачам не удалось его спасти. Правоохранители не уточнили, с какой именно высоты упал мужчина, однако очевидцы в соцсетях отмечали, что персонал арены освободил от зрителей как минимум семь рядов в зоне происшествия.

Несмотря на случившееся, музыканты отыграли полную программу из 16 песен и завершили выступление незадолго до полуночи. Шоу состоялось в рамках летнего тура коллектива по Северной Америке, а его прямая трансляция велась на платформе Amazon Music.

Ранее концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, который должен был состояться 20 июня, перенесли на 7 сентября из-за болезни артиста. Эту информацию подтвердили в Дворце культуры железнодорожников, уточнив, что певец незадолго до этого успешно выступил в Новосибирске.