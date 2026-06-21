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21 июня 2026 в 16:57

Юрист рассказал о нюансах закона о платформенной экономике для покупателей

Юрист Арифулин: покупатели маркетплейсов видят данные продавца в карточке товара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Принятие закона о платформенной экономике позволит покупателям маркетплейсов видеть данные продавца в карточке товара, заявил NEWS.ru член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин. По его словам, это даст клиенту возможность предъявить адресную претензию в случае необходимости.

Для покупателя закон прежде всего уточняет, кто его контрагент по сделке. Федеральный закон «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» с 1 октября обязывает оператора прямо указывать в карточке товара, что сам он не продавец и не заключает договор купли-продажи, кроме продаж от своего имени, и покупатель сразу знает, к кому адресовать претензию, — сказал Арифулин.

Юрист отметил, что новые нормы не отменяют гарантии Закона РФ «О защите прав потребителей». По статье 12 этого закона маркетплейс отвечает перед покупателем за убытки от недостоверной или неполной информации о товаре или продавце, на основании которой оформлен заказ, добавил он.

Площадка освобождается от ответственности, лишь если не меняла сведения продавца, и тогда требование идет к продавцу. По той же статье покупатель вправе требовать у маркетплейса возврата предоплаты за непереданный товар, а за качество, обмен и устранение недостатков по общему правилу отвечает продавец. Издержки новых правил площадки могут частично заложить в цену, но закон закрывает приемы, искажавшие ее за счет продавца, ведь о скидке в акции маркетплейс уведомляет продавца заранее и не вправе уценить товар ниже заданного им порога, — резюмировал Арифулин.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития направило обновленный проект меморандума о цифровых платформах в администрацию президента и участникам рынка. В документе предлагается закрепить обязательство по единой цене товара на маркетплейсах и расширить круг участников за счет ретейла и банков.

Общество
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