Трамп захотел брать процент за пользование ключевой морской артерией Трамп допустил, что США будут брать 20% нефти за проход через Ормузский пролив

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что США в будущем могут начать взимать плату за проход через Ормузский пролив, а также забирать 20% перевозимой по нему нефти, заявил журналист Fox News Трей Ингст. По его словам, Соединенные Штаты выступают в роли «ангела-хранителя» пролива и всего Ближнего Востока.

Президент Трамп сказал Fox News, что США могут установить контроль над проливом в будущем, если придется, и взимать плату. Президент сказал, что США выступают в роли «ангела-хранителя» Ормузского пролива и Ближнего Востока. Президент также сказал, что это предполагало бы, что США будут получать 20% нефти, перевозимой через пролив, — рассказал Ингст.

Ранее американские СМИ также писали, что США обсуждают введение платного прохода через Ормуз. Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

При этом сам проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов. По информации иранских журналистов, морское сообщение через него не производится. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции не выдают разрешения для прохода судов через пролив.