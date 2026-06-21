Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 12:06

Стали известны новые детали о состоянии Ормузского пролива

Fars: Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судоходства

Фото: Xinhua/Wen Xinnian/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов, рассказало агентство Fars со ссылкой на источники. По информации журналистов, морское сообщение через него не производится.

Отмечается, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдают разрешения для прохода судов через залив. Журналисты уточнили, что обстановка сохраняется «до дальнейшего уведомления».

Известно, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало 20 июня о якобы беспрепятственном проходе через Ормузский пролив. В Соединенных Штатах заявляли, что движение кораблей по этой судоходной артерии активизировалось из-за действий американских военных.

До этого власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась.

Мир
КСИР
Иран
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 21 июня: лютые удары, десятки убитых, Купянск
В Госдуме ответили, почему США не смогли выполнить договоренности Анкориджа
Стало известно, сколько украинских БПЛА Россия сбила за сутки
Ирина Шейк восхитила поклонников фигурой в облегающем топе
«Искандеры» и «Кинжалы» разнесли цели под Киевом: удары по Украине 21 июня
Раскрыты результаты массированного удара по Украине
Последняя любовь Золотухина рассказала, как почтила память в его юбилей
Российская авиация накрыла целый взвод ВСУ, отступавший из Красного Лимана
Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением
Володин раскрыл, как в России поддерживают медработников
В Россию пришло астрономическое лето
Россиянин выстрелил в лицо подростку из-за шума на улице
Ворвался в лагерь и устроил погром: неадекват избил детей в Туве, детали
Ушаков призвал Запад наблюдать за успехами ВС России на фронте
«Не выполняют цели»: депутат о планах Евросоюза ограничить въезд украинцев
Ушаков раскрыл, чего Россия ожидает от СВО
Турецкие отели пожаловались на отсутствие россиян в разгар лета
Последняя любовь Валерия Золотухина дала редкий комментарий о сыне от него
Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе
Четверо туристов застряли при восхождении на Эльбрус
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.