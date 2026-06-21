Стали известны новые детали о состоянии Ормузского пролива

Проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов, рассказало агентство Fars со ссылкой на источники. По информации журналистов, морское сообщение через него не производится.

Отмечается, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не выдают разрешения для прохода судов через залив. Журналисты уточнили, что обстановка сохраняется «до дальнейшего уведомления».

Известно, что Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало 20 июня о якобы беспрепятственном проходе через Ормузский пролив. В Соединенных Штатах заявляли, что движение кораблей по этой судоходной артерии активизировалось из-за действий американских военных.

До этого власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

Также американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут начать взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в случае недостижения окончательных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном. Он уточнил, что в течение 60-дневного срока прекращения огня плата за проход не взималась.