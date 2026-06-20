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20 июня 2026 в 18:07

В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу

СЕNТCОМ: проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Там отметили, что 20 июня движение кораблей по этой судоходной артерии активизировалось из-за действий американских военных. Пресс-служба CENTCOM добавила, что через пролив уже прошли 55 торговых судов с нефтью и другими товарами.

Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным, — говорится в сообщении.

Ранее телерадиокомпания IRIB сообщила, что власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Уточняется, что эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

До этого стало известно, что экипажи судов получили предупреждение о подтвержденном наличии мины на маршруте в Ормузском проливе в территориальных водах Омана. Предупреждение разослали операторы морского движения в регионе. Моряков призвали соблюдать крайнюю осторожность.

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