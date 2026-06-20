В США опровергли заявление Ирана по Ормузскому проливу СЕNТCОМ: проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным

Проход судов через Ормузский пролив остается беспрепятственным, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM). Там отметили, что 20 июня движение кораблей по этой судоходной артерии активизировалось из-за действий американских военных. Пресс-служба CENTCOM добавила, что через пролив уже прошли 55 торговых судов с нефтью и другими товарами.

Безопасный проход через эту международную судоходную артерию сегодня оставался беспрепятственным, — говорится в сообщении.

Ранее телерадиокомпания IRIB сообщила, что власти Ирана приняли решение закрыть Ормузский пролив. Уточняется, что эти меры приняты в ответ на продолжение боевых действий в Ливане со стороны Израиля. Иран также обвинил США в «вопиющем» нарушении обещаний.

До этого стало известно, что экипажи судов получили предупреждение о подтвержденном наличии мины на маршруте в Ормузском проливе в территориальных водах Омана. Предупреждение разослали операторы морского движения в регионе. Моряков призвали соблюдать крайнюю осторожность.