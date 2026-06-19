Моряков предупредили о мине в Ормузском проливе Морякам разослали предупреждение о минной опасности в районе Ормузского пролива

Экипажи судов получили предупреждение о подтвержденном наличии мины на маршруте в Ормузском проливе в территориальных водах Омана, сообщает ТАСС. Предупреждение разослали операторы морского движения в регионе.

Подтвержденное наличие мины в точке 26-24.58N 056-20.67E (около 3 км на север от района Мусандам, который принадлежит Оману. — NEWS.ru). Всем судам, проходящим через этот район, рекомендуется соблюдать крайнюю осторожность, — говорится в сообщении.

Более 100 танкеров и сухогрузов в настоящее время находятся на якорных стоянках в районе Ормузского пролива. Суда используют прибрежные воды Омана для прохода через пролив. Прежде этот маршрут также применяли круизные лайнеры при выходе из Персидского залива.

Ранее сообщалось, что впервые с начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном судно прошло через Ормузский пролив по официальному судовому ходу. Маршрут был установлен Международной морской организацией (IMO).