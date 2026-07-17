Такер Карлсон раскрыл, к чему привело бы президентство Вэнса Журналист Карлсон: США не начали бы войну против Ирана, будь Вэнс президентом

США не начали бы войну против Ирана, если бы президентом был нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью Bloomberg. По его словам, при Вэнсе республиканцы были бы ближе к своим избирателям, и он не может представить, чтобы Вэнс решил начать две войны ради борьбы с фантомной ядерной программой.

Если бы Вэнс был президентом, мы не были в состоянии войны с Ираном. Я не могу представить себе, чтобы Вэнс взял и сказал: мы должны начать две войны, чтобы нанести поражение фантомной ядерной программе. Это слишком безумно, — считает Карлсон.

Отвечая на вопрос о шансах Вэнса на победу в следующих президентских выборах, Карлсон сказал, что хотел бы видеть его президентом уже в 2024 году, но этого не случилось. Вэнс, наряду с госсекретарем Марко Рубио, считается одним из вероятных кандидатов от республиканцев на выборах 2028 года.

Ранее вице-президент США в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии в шутку заявил, что двумя самыми важными для него людьми являются его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. Он отметил, что за последние три месяца общался с Муниром чаще, чем с кем-либо другим.