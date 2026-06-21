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21 июня 2026 в 19:33

Вэнс пошутил на переговорах с Ираном об индианке и пакистанце

Вэнс назвал жену и главкома армии Пакистана самыми важными людьми в своей жизни

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, что два человека являются для него очень важными в жизни: его жена индийского происхождения Уша и главнокомандующий пакистанской армией фельдмаршал Асим Мунир. По словам политика, которые приводит Reuters, за последние три месяца он разговаривал с Муниром больше, чем с кем-либо другим.

Я как-то пошутил, что в моей жизни есть два очень-очень важных человека: индианка и пакистанец, — сказал Вэнс.

Пакистан выступает в роли посредника в диалоге между Ираном и США. В процессе, в частности, участвует главнокомандующий пакистанской армией.

Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что стороны в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

До этого стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов для гуманитарных нужд. Согласно плану, Катар разрешит Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств, полученных от продажи нефти.

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