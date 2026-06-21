В Пакистане разъяснили схему прохода судов через Ормузский пролив МИД Пакистана: Иран разрешит беспошлинный проход через Ормуз в течение 60 дней

Иран не будет взимать транзитные пошлины для судов, следующих через Ормузский пролив, в течение следующих 60 дней, заявил министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya. По словам дипломата, ситуация «должна вернуться к тому, что было до войны».

В течение 60-дневного периода в Ормузском проливе не будут взиматься никакие транзитные сборы, — сообщил министр.

Ранее американский президент Дональд Трамп допустил, что США могут в будущем начать взимать плату за проход через Ормузский пролив, а также забирать 20% перевозимой по нему нефти. По его словам, Соединенные Штаты выступают в роли «ангела-хранителя» пролива и всего Ближнего Востока.

До этого американские СМИ писали, что США обсуждают введение платного прохода через Ормуз. Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники, Белый дом хочет убедить судовладельцев вновь ходить через водный путь на фоне текущих переговоров с Ираном.

При этом сам проход через Ормузский пролив по-прежнему закрыт для судов. По информации иранских журналистов, морское сообщение через него не производится. Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции не выдают разрешения для прохода судов через пролив.