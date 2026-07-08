Власти ближневосточной страны не могут найти пропавший огромный самолет В Пакистане начались поиски пропавшего с радаров самолета Boeing 737-400

Пакистанские власти начали поисковую операцию по установлению местонахождения грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways с пятью членами экипажа, сообщает газета The Express Tribune. Он пропал с радаров над Аравийским морем примерно в 250 км к западу от Карачи.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Шарджа — Карачи. По данным Управления аэропортов Пакистана (PAA), незадолго до исчезновения с радаров самолет начал стремительно снижаться и резко изменил курс, после чего связь с ним была потеряна примерно в 155 морских милях к западу от Карачи. За несколько минут до этого пилот сообщил о неисправности навигационной системы.

Предварительные данные ADS-B (технология отслеживания воздушных судов) указывают на потерю высоты, за которой последовал ее набор, а затем вторая, внезапная и резкая потеря высоты. <...> Последние данные поступили в диспетчерскую с борта самолета, когда он находился на высоте 355 метров, а его вертикальная скорость достигала 6827 метров в минуту, — сказано в сообщении.

К предполагаемому месту крушения направлены фрегат пакистанских ВМС PNS Zulfiqar (F-251), самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 2000 Erieye, а также турбовинтовой самолет ATR-72. В поисковой операции также задействовано коммерческое судно «Лахор» Пакистанской национальной судоходной корпорации.

Ранее старший детектив-суперинтендант полиции Кента и Эссекса Морган Кронин сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолета Cessna на юго-востоке Великобритании. Инцидент произошел 30 июня в районе деревни Хай-Онгар в графстве Эссекс.