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21 июня 2026 в 16:20

Блогерша из России лишилась сына в США

Экс-сожитель забрал двухлетнего сына у российской блогерши Савастру в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Майами 19-летняя российская блогерша Арина Савастру лишилась двухлетнего сына Деймона, которого у нее забрал бывший гражданский супруг, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во время отдыха девушки в компании друзей и нынешнего партнера в одном из местных кафе.

В этот момент к заведению неожиданно прибыл 17-летний отец ребенка, гражданин США по имени Джордан, который силой забрал мальчика у матери. Несмотря на плач малолетнего ребенка и его явное нежелание уходить, мужчина категорически отказался возвращать сына. Присутствовавшие на месте друзья блогерши попробовали отбить ребенка. Интернет-звезда незамедлительно вызвала полицию.

Однако прибывшие полицейские заявили, что законодательство не позволяет им насильно изымать несовершеннолетнего у биологического отца в отсутствие судебного решения. В результате инцидента мужчина беспрепятственно увез ребенка в неизвестном направлении. Подобный инцидент происходит в жизни бывших партнеров уже во второй раз за последние несколько месяцев. При этом ранее девушка также публично обвиняла экс-бойфренда в хищении денежных средств с ее банковских счетов.

Ранее жительница Подмосковья организовала похищение и избиение собственного мужа, чтобы проучить его. В момент происшествия пострадавший ехал в такси со знакомой. Их подрезал черный Mercedes, из которого вышли двое мужчин с битой и ножом.

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