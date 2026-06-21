Блогерша из России лишилась сына в США Экс-сожитель забрал двухлетнего сына у российской блогерши Савастру в США

В Майами 19-летняя российская блогерша Арина Савастру лишилась двухлетнего сына Деймона, которого у нее забрал бывший гражданский супруг, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел во время отдыха девушки в компании друзей и нынешнего партнера в одном из местных кафе.

В этот момент к заведению неожиданно прибыл 17-летний отец ребенка, гражданин США по имени Джордан, который силой забрал мальчика у матери. Несмотря на плач малолетнего ребенка и его явное нежелание уходить, мужчина категорически отказался возвращать сына. Присутствовавшие на месте друзья блогерши попробовали отбить ребенка. Интернет-звезда незамедлительно вызвала полицию.

Однако прибывшие полицейские заявили, что законодательство не позволяет им насильно изымать несовершеннолетнего у биологического отца в отсутствие судебного решения. В результате инцидента мужчина беспрепятственно увез ребенка в неизвестном направлении. Подобный инцидент происходит в жизни бывших партнеров уже во второй раз за последние несколько месяцев. При этом ранее девушка также публично обвиняла экс-бойфренда в хищении денежных средств с ее банковских счетов.

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