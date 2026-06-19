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19 июня 2026 в 12:55

Вместо селедки под шубой беру копченую скумбрию и готовлю «Кольцо» — салат просто шикарный, а продукты самые простые

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то праздничное, многие по привычке вспоминают селедку под шубой. Но в последнее время я все чаще заменяю ее этим салатом. Беру копченую скумбрию, самые обычные овощи и свежий огурец — получается настолько вкусно, что гости первым делом тянутся именно к нему.

Салат «Кольцо» хорош не только вкусом, но и подачей.

Для приготовления вам понадобится: картофель отварной — 4 шт., скумбрия копченая — 250 г, яйца вареные — 3 шт., морковь вареная — 2 шт., огурец свежий — 1 шт., сыр твердый — 120 г, майонез — 150 г.

На большую тарелку поставьте в центр перевернутый стакан. Вокруг него выложите первый слой из половины натертого картофеля и слегка смажьте майонезом. Далее распределите разобранную на кусочки копченую скумбрию, затем натертые яйца, вареную морковь, свежий огурец и сыр. Каждый слой промазывайте небольшим количеством майонеза.

Сверху закройте салат оставшимся картофелем, аккуратно разровняйте поверхность и осторожно выньте стакан. Перед подачей уберите блюдо в холодильник на 1–2 часа, чтобы все слои хорошо пропитались.

Личный опыт

Впервые автор Ольга Шмырева приготовила этот салат вместо привычной «шубы» на семейный праздник и еще добавила зеленого лука. Копченая скумбрия оказалась намного интереснее по вкусу, чем соленая селедка, а свежий огурец добавил легкости. Теперь «Кольцо» появляется на столе гораздо чаще, чем классические слоеные салаты, потому что съедается оно одним из первых.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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