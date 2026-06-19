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19 июня 2026 в 14:01

Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено

Движение судов по Волго-Каспийскому каналу в Астраханской области остановлено

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Движение судов по Волго-Каспийскому каналу приостановлено, сообщает Telegram-канал SHOT. В настоящее время на участке продолжаются дноуглубительные работы.

Ограничения будут действовать с 19 по 22 июня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Владельцев судов попросили заранее скорректировать графики движения.

Ранее сообщалось о скоплении 75 судов и значительных финансовых потерях судовладельцев, которые, по оценкам, могут достигать сотен тысяч рублей в сутки. Из них 40 ожидают входа с моря, еще 35 — прохода в обратном направлении. Кроме того, два судна сели на мель.

До этого в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что в морском порту Дудинка произошло столкновение барже-буксирного состава с причалом. В ходе ЧП пострадало судно «Капитан Яковлев».

Также стало известно, что впервые с начала конфликта между Соединенными Штатами и Ираном судно прошло через Ормузский пролив по официальному судовому ходу. Маршрут был установлен Международной морской организацией (IMO).

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