Прокуратура расследует столкновение баржи с речным причалом В морском порту Дудинка судно «Капитан Яковлев» столкнулось с причалом

В морском порту Дудинка произошло столкновение барже-буксирного состава с причалом, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ходе ЧП пострадало судно «Капитан Яковлев».

Сегодня в морском порту Дудинка произошло столкновение барже-буксирного состава с речным причалом, в результате которого судно «Капитан Яковлев» получило повреждения, — говорится в сообщении.

Норильская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судоходства. Специалисты устанавливают обстоятельства и причины столкновения, а также оценивают возможный ущерб инфраструктуре порта.

Ранее в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Волгоградской области. В результате инцидента пострадал один человек.

До этого в многоквартирном доме в Оренбурге произошел инцидент с лифтовым оборудованием, в результате которого пострадали три человека. В настоящее время устанавливаются точные причины случившегося.